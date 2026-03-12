Ричмонд
Дорожным рабочим в Волгоградской области предлагают до 145 тысяч

Дорожным рабочим в Волгоградской области в марте 2026 года предлагали.

Дорожным рабочим в Волгоградской области в марте 2026 года предлагали от 100 до 145 тысячи рублей. Об этом сообщили в SuperJob, ориентируясь на предложения работодателей, среди которых есть зарплаты и поменьше — 55−60 тысяч.

При этом среднерыночное предложение зарплаты дорожного рабочего в регионе составило 85 тысяч.

Больше всего могут заработать представители этой профессии в Москве — максимально там готовы платить 190 тысяч рублей. На втором месте по размеру зарплаты оказался Санкт-Петербург — 180 тысяч рублей.