Цена на нефть превысила $100 после заявления Моджтаба Хаменеи

Цены на нефть превысили $100 долларов за баррель после того, как новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что Ормузский пролив должен оставаться закрытым.
Согласно данным торгов, международные фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $100,50 за баррель (на 9,26%), а фьючерсы на американскую West Texas Intermediate (WTI) — до $95,79 (на 9,79%).
Аналитики полагают, что заявление Хаменеи дают основание полагать, что рынок может столкнуться с долгими перебоями в поставках.
Ранее новый верховный лидер Ирана заявил, что Ормузский пролив должен оставаться в блокаде, чтобы у Тегерана был рычаг давления на США в конфликте на Ближнем Востоке.
Напомним, представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что в случае продолжения американских и израильских атак на Иран экспорт нефти с Ближнего Востока может быть полностью остановлен.