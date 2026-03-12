МЭР разъяснило порядок действий при возврате средств за туры на Ближний Восток

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ разъяснило туристам порядок действий для возврата денег за туры на Ближний Восток. Об этом сообщила пресс-служба.
«Деньги возвращаются из собственных средств туроператора или из средств фонда персональной ответственности туроператора, но все документы сдаются туроператору, у которого вы купили путевку», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что для возврата средств турист в первую очередь обращается к своему туроператору, которому он должен передать заявление и документы. На это дается шесть месяцев. Уточняется, что возврат денег действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. После того, как туроператор получил все заявления и документы от туриста, формируется «Реестр требований», который будет направлен в ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”.
Так, в течение 60 рабочих дней с момента получения объединением полного пакета документов от туроператора (реестра и приложений) туристу будут возвращены деньги на банковский счет, который он указал в заявлении.
Ранее 12 марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения, направленные на защиту прав туристов и поддержку туроператоров в связи с временными ограничениями поездок в страны Ближневосточного региона. Согласно документу, туроператоры смогут использовать средства фонда персональной ответственности (ФПО) для возврата денег туристам за отмененные туры. Решение касается оплаченных поездок в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. Вторым распоряжением правительства для туроператоров в сфере выездного туризма перенесен срок уплаты обязательных отчислений в ФПО.