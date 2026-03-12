МЭР разъяснило порядок действий при возврате средств за туры на Ближний Восток

В пресс-службе уточнили, что для возврата средств турист в первую очередь обращается к своему туроператору, которому он должен передать заявление и документы. На это дается шесть месяцев. Уточняется, что возврат денег действует на оплаченные туры в ОАЭ, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт с датой начала в период с 28 февраля по 31 марта 2026 года. После того, как туроператор получил все заявления и документы от туриста, формируется «Реестр требований», который будет направлен в ассоциацию «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма “Турпомощь”.