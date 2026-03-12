Италия высвободит почти 10 млн баррелей нефти из стратегического запаса

Как уточняется, запланированное на ближайшие недели высвобождение составляет приблизительно 13,5% от общего объема стратегических запасов страны. По данным министерства, ситуация с запасами в Италии остается удовлетворительной даже после этого значительного высвобождения и соответствует соблюдению европейских обязательств по обеспечению адекватного уровня безопасности национального энергоснабжения.