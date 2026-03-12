Хуснуллин: модернизацию семейной ипотеки в России обсудят в ближайшие месяцы

РОСТОВ-НА-ДОНУ. 12 марта. /ТАСС/. Вопросы модернизации семейной ипотеки в ближайшие месяцы рассмотрят в правительстве страны совместно с Минфином и администрацией президента. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе осмотра территории комплексного развития «Новый Ростов» в Ростове-на-Дону перед пленарным заседанием второго окружного отчетно-программного форума «Единой России» «Есть результат!».
«Я думаю, что в течение ближайших месяцев мы с министерством финансов, администрацией президента тему обсуждаем, я думаю, что мы выйдем к каким-то [решениям], я считаю, что, конечно, ипотеку надо поддерживать. Тогда у нас будет и демография, тогда будет и качество жизни», — сказал Хуснуллин, отвечая на вопрос семейной пары из Ростова-на-Дону об увеличении лимитов семейной ипотеки.
По его словам, в развитии семейной ипотеки необходимо предусмотреть более точечный подход, в том числе увеличить лимит для многодетных семей при улучшении жилищных условий.
Второй окружной отчетно-программный форум «Единой России» «Есть результат!», посвященный вопросам ЖКХ, жилищного строительства и сбору инициатив в новый программный документ, с которым партия пойдет на выборы в Госдуму, проходит в четверг в Ростове-на-Дону. В нем принимают участие секретарь генсовета партии Владимир Якушев и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Также на площадке форума собрались ветераны СВО, губернаторы регионов Южного федерального округа, координаторы партийных проектов, эксперты строительного рынка и ЖКХ, инженеры и архитекторы. Первый такой форум прошел в Свердловской области и был посвящен будущему технологическому блоку программы.