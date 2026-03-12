AD: киберпреступники используют сервис Booking для обмана гостей отелей

По данным AD, случаи мошенничества фиксируются в разных странах. Среди затронутых оказались в том числе отели сети Best Western и Bastion Hotels в Амстердаме, а также небольшие гостиницы в нидерландских провинциях Лимбург и Гелдерланд. В Best Western предупредили клиентов, что мошенники могут использовать официальную символику сети и иметь доступ к отдельным данным бронирования, включая имя гостя, контактные данные и даты проживания.