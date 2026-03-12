Ричмонд
AD: киберпреступники используют сервис Booking для обмана гостей отелей

По данным газеты, злоумышленники просят гостей «подтвердить данные бронирования» или срочно внести оплату по ссылке из-за якобы возникшей проблемы в системе резервирования.

ГААГА, 12 марта. /ТАСС/. Киберпреступники нашли способ получать доступ к защищенным аккаунтам нидерландских отелей на платформе Booking.com и, выдавая себя за сотрудников гостиниц, вступают в контакт с гостями и пытаются выманить у них деньги. Об этом сообщила газета Algemeen Dagblad (AD).

По ее информации, злоумышленники используют переписку внутри приложения Booking.com или связываются с путешественниками через мессенджеры, СМС и электронную почту, выдавая себя за представителей отеля. Они, в частности, просят гостей «подтвердить данные бронирования» или срочно внести оплату по ссылке из-за якобы возникшей проблемы в системе резервирования.

Как отмечает Booking.com, сама платформа не подвергалась взлому. В компании заявили, что злоумышленники иногда получают «неавторизованный доступ» к аккаунтам отелей с помощью «продвинутых фишинговых методов». При этом сервис ввел дополнительные предупреждения для пользователей, включая баннеры с напоминанием о произведенных платежах и рекомендациями относиться с подозрением к неожиданным сообщениям от представителей гостиниц.

По данным AD, случаи мошенничества фиксируются в разных странах. Среди затронутых оказались в том числе отели сети Best Western и Bastion Hotels в Амстердаме, а также небольшие гостиницы в нидерландских провинциях Лимбург и Гелдерланд. В Best Western предупредили клиентов, что мошенники могут использовать официальную символику сети и иметь доступ к отдельным данным бронирования, включая имя гостя, контактные данные и даты проживания.

Проблема затрагивает и поставщиков программного обеспечения для бронирования. Как пояснили в Управлении по защите персональных данных Нидерландов, мошенники пытаются атаковать системы резервирования, чтобы затем выдавать себя за представителей отелей.

Система онлайн-бронирования отелей Booking.com была создана в 1996 году в Нидерландах. В 2005 году компанию купила американская корпорация The Priceline Group. Штаб-квартира сервиса расположена в Амстердаме.

