Welt: несколько крупных компаний из ФРГ продолжают работать в Иране

БЕРЛИН, 12 марта. /ТАСС/. Несколько десятков германских компаний, несмотря на непростую геополитическую ситуацию и санкции в отношении Ирана, продолжают легально работать в исламской республике. Об этом пишет газета Die Welt.
По информации издания, к ним относятся химические, фармацевтические концерны и производители потребительских товаров, продукция которых выведена из-под санкций по гуманитарным соображениям. При этом уточняется, что в связи с конфликтом, им, вероятно, придется пересмотреть эту деятельность. Среди оставшихся в Иране компаний упоминается германский химический гигант Henkel, который владеет брендами Persil, Pril и Schauma.
Однако сама компания Henkel не стала комментировать производственную и дистрибьюторскую деятельность в Иране в свете ситуации. Henkel также отказалась раскрыть количество сотрудников в стране или выручку, полученную там. «Henkel с большой обеспокоенностью наблюдает за недавними военными конфликтами на Ближнем Востоке. Эскалация представляет собой значительную угрозу безопасности населения региона и стабильности международного сообщества в целом», — отметили в компании, комментируя происходящее в регионе.
Другие германские компании также хранят молчание о своей деятельности в Иране. Например, химический концерн BASF отказался раскрывать информацию о продажах в Иране или количестве сотрудников. Однако компания подчеркивает, что ее бизнес в Иране ограничивается «гуманитарными секторами, такими как сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность, корма для животных, а также товары для дома и личной гигиены», указывает Die Welt.
Ужесточение санкций США в отношении Ирана в 2019 году оказало значительное влияние на торговые показатели с Германией. Экспорт в Иран в 2019 году резко сократился почти на 44% по сравнению с предыдущим годом, упав до €1,5 млрд. К 2025 году экспорт сократился ниже €1 млрд. Рейтинг Ирана среди торговых партнеров Германии снизился с 60-го места в 2019 году до 72-го места в 2025 году.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.