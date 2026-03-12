Welt: несколько крупных компаний из ФРГ продолжают работать в Иране

Ужесточение санкций США в отношении Ирана в 2019 году оказало значительное влияние на торговые показатели с Германией. Экспорт в Иран в 2019 году резко сократился почти на 44% по сравнению с предыдущим годом, упав до €1,5 млрд. К 2025 году экспорт сократился ниже €1 млрд. Рейтинг Ирана среди торговых партнеров Германии снизился с 60-го места в 2019 году до 72-го места в 2025 году.