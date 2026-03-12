Fitch повысило прогноз мировых цен на золото и медь

Кроме того, агентство Fitch повысило прогноз по ценам на алюминий на 2026−2028 годы. В 2026 году прогноз вырос до $2,9 тыс. за тонну (ранее — $2,5 тыс.), в 2027 году — $2,7 тыс. за тонну (ранее — $2,5 тыс.) и в 2028 году — $2,6 тыс. за тонну (ранее- $2,5 тыс.). Агентство также ожидает отмечает, что повышенные прогнозы по цинку на 2026−2028 годы связаны с ожидаемым спадом добычи на рудниках в 2026 году при стабильном потреблении, что создаст дефицит на рынке. В 2027—2028 годах производство восстановится, но устойчивый спрос обеспечит умеренный рост цен, отмечают в Fitch.