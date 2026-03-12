Fitch повысило прогноз мировых цен на золото и медь

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогнозы мировых цен на медь на фоне растущего спроса со стороны энергетического сектора, а также повысило прогноз по цене золота из-за масштабных закупок драгметалла центральными банками для диверсификации резервов. Об этом говорится в отчете агентства.
В частности, в 2026 году цена на золото прогнозируется на уровне $4,5 тыс. за тройскую унцию (ранее — $3,4 тыс.), в 2027 году — $3,8 тыс. за тройскую унцию (ранее — $2,5 тыс.), в 2028 году — $3,3 тыс. за тройскую унцию (ранее — $2 тыс.). «Более высокие прогнозы по золоту на весь период отражают значительно более высокие рыночные цены, поскольку центральные банки покупают значительные объемы золота для диверсификации резервов, а институциональные и розничные инвесторы увеличивают свои вложения в золото. Эти позиции будут колебаться, но макроэкономические факторы — геополитическая напряженность, снижение процентных ставок и опасения по поводу долгосрочных инфляционных последствий фрагментации мировой торговли — вряд ли ослабнут в ближайшей перспективе», — говорится в обзоре.
Fitch также повысило прогноз спотовых цен на медь — в 2026 году они прогнозируются на уровне $11,5 тыс. за тонну (ранее — $9,5 тыс.). Прогноз цен на медь на 2027 год вырос до $11 тыс. за тонну (ранее — $8,5 тыс.), на 2028 год агентство ждет цену на медь на уровне $10 тыс. за тонну. Аналитики Fitch отмечают, что цены на медь остаются высокими в середине цикла из-за снижения содержания руды на действующих рудниках, задержек новых проектов из-за сложных разрешений и устойчивого спроса.
Кроме того, агентство Fitch повысило прогноз по ценам на алюминий на 2026−2028 годы. В 2026 году прогноз вырос до $2,9 тыс. за тонну (ранее — $2,5 тыс.), в 2027 году — $2,7 тыс. за тонну (ранее — $2,5 тыс.) и в 2028 году — $2,6 тыс. за тонну (ранее- $2,5 тыс.). Агентство также ожидает отмечает, что повышенные прогнозы по цинку на 2026−2028 годы связаны с ожидаемым спадом добычи на рудниках в 2026 году при стабильном потреблении, что создаст дефицит на рынке. В 2027—2028 годах производство восстановится, но устойчивый спрос обеспечит умеренный рост цен, отмечают в Fitch.