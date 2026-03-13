Ричмонд
+1°
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сохранил курс доллара и понизил курс евро на 13 марта перед выходными

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс российского рубля и не стал менять курс доллара на 13 марта, пятницу.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком определены валютные курсы на 13 марта, пятницу. В итоге курс евро и курс российского рубля были уменьшены перед выходными, а курс доллара остался в значениях, установленных накануне.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

На пятницу, 13 марта, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9261 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7225 белорусского рубля.

В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 12 марта, курс доллара остался таким же, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине в пятницу, 13 марта.

В денежном выражении курс доллара остался в прежнем значении, курс евро стал ниже на 0,0096 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0027 белрубля.

Тем временем КГК Беларуси раскрыл, где в торговле больше всего нарушений.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше