Нацбанк сохранил курс доллара и понизил курс евро на 13 марта перед выходными

Национальным банком определены валютные курсы на 13 марта, пятницу. В итоге курс евро и курс российского рубля были уменьшены перед выходными, а курс доллара остался в значениях, установленных накануне.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На пятницу, 13 марта, Национальным банком установлены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9261 белорусского рубля, 1 евро — 3,3824 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7225 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, которые действовали в четверг, 12 марта, курс доллара остался таким же, а курс евро и курс российского рубля стали легче в валютной корзине в пятницу, 13 марта.
В денежном выражении курс доллара остался в прежнем значении, курс евро стал ниже на 0,0096 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0027 белрубля.
