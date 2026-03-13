Роспотребнадзор: продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в 2026 году система маркировки фиксирует рост ответственности молочного бизнеса. Количество предприятий торговли, которые допускали нарушения за год, снизилось в два раза. При этом с января по 12 марта 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года общее число нарушений при обороте молочной продукции снизилось на 84%.