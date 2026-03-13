Роспотребнадзор: продажи просроченной молочной продукции сократились в 199 раз

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Устойчивое снижение нарушений при продаже просроченной молочной продукции фиксируется в РФ, продажи таких товаров сократились в 199 раз почти за два года. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
«С момента запуска разрешительного режима на кассах в мае 2024 года в России фиксируется устойчивое снижение нарушений при продаже молочной продукции. Количество попыток реализации просроченных товаров за этот период сократилось в 199 раз: кассы автоматически блокируют такие продажи, защищая потребителя», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в целом менее чем за два года кассы заблокировали почти 641 млн единиц небезопасной молочной продукции. Больше половины блокировок приходится на товары с истекшим сроком годности — свыше 338 млн. Следом идет продукция с признаками контрафакта — почти 300 млн единиц.
Система маркировки.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в 2026 году система маркировки фиксирует рост ответственности молочного бизнеса. Количество предприятий торговли, которые допускали нарушения за год, снизилось в два раза. При этом с января по 12 марта 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года общее число нарушений при обороте молочной продукции снизилось на 84%.
Маркировка стала одним из ключевых цифровых инструментов контроля на рынке молочной продукции, позволяющим повышать прозрачность оборота, быстрее выявлять нарушения и защищать интересы потребителей, отмечают в ведомстве. Это наглядно подтверждают показатели, в том числе первого квартала 2026 года: продажи товаров с признаками контрафакта сократились на 73%, попытки реализации импортной молочной продукции без действующих деклараций о соответствии техрегламентам — на 43%, а количество случаев оборота немаркированной продукции — на 70%.
Наиболее заметное снижение нарушений зафиксировано в Московской области, Москве, Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.
Роспотребнадзор напомнил, что разрешительный режим на кассах и цифровые инструменты контроля позволяют эффективнее предотвращать попадание небезопасной продукции к потребителю и повышают прозрачность оборота молочной продукции. Эффективность проверок Роспотребнадзора превышает 95%.
Дополнительным инструментом общественного контроля остается мобильное приложение «Честный знак». С его помощью потребители могут проверить информацию о товаре и при необходимости направить жалобу. Приложение скачали 35 млн пользователей, которые проверили более 83 млн единиц молочной продукции и направили почти 55 тыс. обращений по сомнительной продукции.