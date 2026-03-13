«Эксперт РА»: инфляция в 2026 году может замедлиться до 4,8%

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Социально-экономическая динамика регионов РФ в 2026 году останется сдержанно позитивной, но неоднородной, при этом темп инфляции к концу года замедлится до 4,8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора рейтингового агентства «Эксперт РА».
«Темп инфляции к концу года замедлится до 4,8%, при этом возможно более низкое значение в случае сильного спада экономической активности», — говорится в тексте исследования.
По мнению экспертов, умеренный рост промышленности в 2026 году поддержат прежде всего ОПК, машиностроение, химия, а также инфраструктурные и импортозамещающие проекты. Ключевым преимуществом для регионов станут диверсификация экономики и способность сочетать господдержку с собственной инвестполитикой.
Инвестиционную активность могут снижать все еще высокая стоимость заемных средств и рост налоговой нагрузки (в том числе повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года), что увеличивает издержки бизнеса и риски для занятости, особенно в МСП. В «Эксперт РА» ожидают, что значение ключевой ставки будет снижаться постепенно и к концу 2026 года приблизится к 12%.
«Эксперт РА» ожидает, что дефицит кадров останется системным ограничением, выводя на первый план задачи по увеличению производительности труда, переобучению и совместной деятельности регионов и работодателей по подготовке специалистов под запрос предприятий.
По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ снизится до 4,5−5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция сложится вблизи 4% во втором полугодии 2026 года. В 2027 году и далее годовая инфляция будет находиться на цели в 4%.