«Эксперт РА»: инфляция в 2026 году может замедлиться до 4,8%

Инвестиционную активность могут снижать все еще высокая стоимость заемных средств и рост налоговой нагрузки (в том числе повышение НДС до 22% с 1 января 2026 года), что увеличивает издержки бизнеса и риски для занятости, особенно в МСП. В «Эксперт РА» ожидают, что значение ключевой ставки будет снижаться постепенно и к концу 2026 года приблизится к 12%.