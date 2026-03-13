Ключевая ставка может снизиться до 15% уже 20 марта

Ключевая ставка Центрального банка России может быть снижена до 15% уже 20 марта, согласно мнению большинства аналитиков, опрошенных «Известиями». Это решение обусловлено замедлением инфляции, охлаждением кредитования и снижением инфляционных ожиданий.
Как отметил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Андрей Золотов, по предварительным оценкам, рост цен в феврале составит около 0,5−0,6%, что соответствует целевым показателям Банка России. Эксперты из Почта Банка и Национального рейтингового агентства также подтверждают, что инфляция укладывается в прогнозный коридор ЦБ, а кредитная активность остается на низком уровне.
Заместитель председателя правления Абсолют банка Антон Павлов добавил, что замедление инфляции и налоговые изменения оказывают влияние на экономическую активность. Дмитрий Куликов из АКРА отметил, что из-за низких показателей деловой активности ставка продолжит снижаться.
Директор по макроэкономическому анализу ОТП Банка Дмитрий Голубков считает, что действующая ставка в 15,5% завышена с учетом текущих показателей инфляции и роста денежной массы.
Тем не менее, как пояснил главный экономист «Газпромбанка» Павел Бирюков, нестандартная ситуация требует осторожности: Минфин приостановил продажи валюты и готовит изменения в бюджетном правиле, что создает проинфляционные риски.
Бюджетное правило регулирует распределение нефтегазовых доходов и может увеличить объем заимствований на внутреннем рынке, что потенциально разгоняет инфляцию. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также ожидает снижения ставки на 0,5 п. п., подчеркивая, что без изменений в бюджетной политике у ЦБ было бы больше аргументов для более значительного снижения.
