Ключевая ставка может снизиться до 15% уже 20 марта

Бюджетное правило регулирует распределение нефтегазовых доходов и может увеличить объем заимствований на внутреннем рынке, что потенциально разгоняет инфляцию. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев также ожидает снижения ставки на 0,5 п. п., подчеркивая, что без изменений в бюджетной политике у ЦБ было бы больше аргументов для более значительного снижения.