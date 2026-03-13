Politico: цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

Как отмечает издание, администрация США пытается преуменьшить значение «резкого роста стоимости нефти и бензина», вызванного нарушением поставок через Ормузский пролив, и заверяет, что цены будут повышенными в течение непродолжительного времени. Однако опрошенные журналистами газеты аналитики отметили, что на рынках энергоносителей в некоторых странах Персидского залива перебои «столь значительны, что быстрое восстановление уже невозможно». Нефтегазовой инфраструктуре Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии нанесен серьезный ущерб, который «нельзя легко устранить», уточняется в публикации.
В материале также отмечается, что в регионе действует много вооруженных формирований, которые не связаны напрямую с властями Ирана, но хотят отомстить за смерть верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. По мнению опрошенных аналитиков, они могут организовать атаки на нефтегазовую инфраструктуру ближневосточных государств, а также на танкеры.
12 марта цена нефти марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась до $101,35 за баррель (+10,19%).
Ранее новый верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран должен сохранять возможности для перекрытия Ормузского пролива, чтобы оказывать давление на противника.
2 марта генерал-майор Корпуса стражей исламской революции Эбрахим Джабари предупредил, что Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти, будет закрыт для прохода судов из-за военной операции Израиля и США против исламской республики. 5 марта глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что пролив не закрыт, а суда и танкеры сами не пытаются его пересекать, опасаясь ударов обеих сторон.