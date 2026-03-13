Politico: цены на нефть могут оставаться высокими как минимум несколько месяцев

Как отмечает издание, администрация США пытается преуменьшить значение «резкого роста стоимости нефти и бензина», вызванного нарушением поставок через Ормузский пролив, и заверяет, что цены будут повышенными в течение непродолжительного времени. Однако опрошенные журналистами газеты аналитики отметили, что на рынках энергоносителей в некоторых странах Персидского залива перебои «столь значительны, что быстрое восстановление уже невозможно». Нефтегазовой инфраструктуре Бахрейна, Ирака, Катара и Саудовской Аравии нанесен серьезный ущерб, который «нельзя легко устранить», уточняется в публикации.