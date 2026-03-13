РАНХиГС: экономика РФ прошла стресс-тест санкциями и кризисной адаптацией

МОСКВА, 13 марта. /корр. ТАСС Елизавета Царицына/. Экономика России прошла стресс-тест санкциями, адаптировавшись к кризисным ситуациям, и сейчас находится перед выбором дальнейшего пути развития. Задача на 2026 год — оживить инвестиции, не разогнав инфляцию. К таким выводам пришли эксперты лаборатории структурных исследований ИПЭИ РАНХиГС (есть в распоряжении ТАСС).
По мнению аналитиков Президентской академии, для этого необходим плавный разворот денежно-кредитной политики. Банку России следует во втором полугодии 2026 года начать цикл снижения ключевой ставки при устойчивом закреплении инфляции вблизи целевого уровня.
«Слишком долгое сохранение жесткой ДКП законсервирует инвестиционную паузу и приведет к стагнации», — указывают эксперты.
Кроме того, по их мнению, необходима адресная поддержка инвестиций, расширение механизмов Фабрики проектного финансирования, а также предоставление льготных кредитов на автоматизацию и роботизацию производства. Средства должны быть увязаны их с обязательствами по росту производительности труда.
«Ключевой резерв — переток 11 млн человек из низкоэффективных секторов в высокопроизводительные за счет переобучения, поддержки мобильности и снятия инфраструктурных ограничений, — отмечается в исследовании. — Также стимулирование перетока сбережений в инвестиции. Следует развивать инструменты долгосрочных сбережений граждан, которые могут стать источником “длинных денег” для экономики, компенсируя отток спекулятивного капитала при снижении ставки».
Аналитики полагают, что в случае своевременного смягчения ДКП и запуска структурных реформ возможен выход с 2027 года на траекторию роста 1,5−2,5% в год. Инвестиции начнут восстанавливаться во второй половине 2026 года, а основным драйвером роста станут обрабатывающая промышленность и импортозамещение в высокотехнологичных секторах.
«В случае успешной реализации структурной повестки экономика способна выйти на устойчивые долгосрочные темпы роста 2,5−3%, соответствующие ее потенциалу. В противном случае есть риск застрять в коридоре 0,5−1,5% с периодическими кризисами ликвидности», — обращают внимание эксперты.
Выбор в пользу стабильности.
Авторы исследования подчеркивают, что правительство сделало сознательный выбор в пользу стабильности.
«В 2025 году власти отказались от дальнейшего наращивания темпов роста, чтобы погасить инфляцию (снижена с 9,5% до 5,6%) и выйти из режима антикризисного управления. Рост ВВП на 1% — это не провал, а результат целенаправленной политики охлаждения перегретой экономики, — отмечают они. — Промышленность сохраняет положительную динамику, но структура роста меняется. Обрабатывающая промышленность выросла на 3,6% (транспортное машиностроение — на 30%, фармацевтика — на 15,5%). Доля отечественных изделий в структуре станочного парка страны достигла трети; численность корпуса промышленных роботов выросла в 1,5 раза. Сырьевой сектор в структуре роста уступает место перерабатывающему».
При этом рынок труда демонстрирует рекордные показатели насыщения и одновременно выступает ограничителем. Безработица на историческом минимуме (2,2%) обеспечивает высокий уровень занятости, но в условиях структурной перестройки экономики отсутствие свободных рук создает потолок для ее роста. Единственный выход — повышение производительности труда.
«Структурная политика адекватна развитию ситуации, но проявление ее эффектов требует времени», — подчеркивают аналитики.