РАНХиГС: экономика РФ прошла стресс-тест санкциями и кризисной адаптацией

«В 2025 году власти отказались от дальнейшего наращивания темпов роста, чтобы погасить инфляцию (снижена с 9,5% до 5,6%) и выйти из режима антикризисного управления. Рост ВВП на 1% — это не провал, а результат целенаправленной политики охлаждения перегретой экономики, — отмечают они. — Промышленность сохраняет положительную динамику, но структура роста меняется. Обрабатывающая промышленность выросла на 3,6% (транспортное машиностроение — на 30%, фармацевтика — на 15,5%). Доля отечественных изделий в структуре станочного парка страны достигла трети; численность корпуса промышленных роботов выросла в 1,5 раза. Сырьевой сектор в структуре роста уступает место перерабатывающему».