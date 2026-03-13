ГОСТ на фунчозу начнет действовать с 1 сентября

МОСКВА, /ТАСС/. Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на крахмальную лапшу «Фын-тез» (фунчозу), требования которого вступят в силу с 1 сентября 2026 года. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что стандарт распространяется на крахмальную лапшу, изготовленную из кукурузного или картофельного крахмала и питьевой воды, представляющую собой длинные нитеобразные изделия, высушенные после формования.
Согласно документу, лапша должна иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей, а после приготовления не должна слипаться и терять форму. Массовая доля влаги в изделиях не должна превышать 12%, диаметр нити — 1,2 мм, а доля крошки и деформированных изделий — не более 3%. Длина изделия не должна превышать 70 см.
Кроме того, стандарт определяет требования к упаковке, маркировке, транспортировке и хранению крахмальной лапши, а также методы контроля качеств.
Новый межгосударственный стандарт помимо России принят Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном.