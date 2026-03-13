ГОСТ на фунчозу начнет действовать с 1 сентября

Согласно документу, лапша должна иметь белый или кремовый цвет, характерный вкус и запах без посторонних примесей, а после приготовления не должна слипаться и терять форму. Массовая доля влаги в изделиях не должна превышать 12%, диаметр нити — 1,2 мм, а доля крошки и деформированных изделий — не более 3%. Длина изделия не должна превышать 70 см.