Слуцкий просит ограничить рост комиссий маркетплейсов до одного раза в квартал

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру промышленности и торговли РФ Антону Алиханову письмо с предложением ограничить частоту повышения комиссий на маркетплейсах до одного раза в квартал. Об этом парламентарий сообщил ТАСС.
«ЛДПР выступает за создание справедливых, понятных и прозрачных условий для ведения бизнеса в цифровой среде. Мы предлагаем ввести прямой запрет для маркетплейсов изменять комиссию чаще одного раза в квартал. При этом о таком решении площадка будет обязана уведомлять продавцов за 45 дней», — сказал Слуцкий.
Как отмечается в обращении (есть в распоряжении ТАСС), цифровые торговые площадки в последние годы стали одним из основных каналов продаж для бизнеса, особенно для малого и среднего предпринимательства. При этом быстрый рост платформ усилил их влияние на рынок и создал риски для стабильной работы продавцов.
Слуцкий напомнил, что принятый закон о регулировании платформенной экономики, который вступит в силу с 1 октября 2026 года, обязывает маркетплейсы уведомлять продавцов об изменении условий договора не менее чем за 45 дней до их вступления в силу. Однако, отметил он, вопрос о том, как часто могут изменяться комиссии, законом не урегулирован.
По словам лидера ЛДПР, это позволяет платформам повышать комиссии с любой периодичностью, формально соблюдая срок уведомления. Предприниматели могут получать уведомления о повышении комиссий регулярно, что затрудняет финансовое планирование и расчет рентабельности товаров.
По мнению Слуцкого, ограничение частоты изменения комиссий позволит сделать условия работы на маркетплейсах более предсказуемыми для продавцов, снизить предпринимательские риски и создать более стабильные условия для ведения бизнеса на цифровых площадках.