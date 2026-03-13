Слуцкий просит ограничить рост комиссий маркетплейсов до одного раза в квартал

Слуцкий напомнил, что принятый закон о регулировании платформенной экономики, который вступит в силу с 1 октября 2026 года, обязывает маркетплейсы уведомлять продавцов об изменении условий договора не менее чем за 45 дней до их вступления в силу. Однако, отметил он, вопрос о том, как часто могут изменяться комиссии, законом не урегулирован.