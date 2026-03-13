Жители Приморья возмущены стоимостью услуг ЖКХ: морозы не при чем

«Как это так? У нас 50 квадратов. В прошлом году была сумма около 5 000 за февраль. А сейчас что? Почти в 2 раза больше», — пишет житель Владивостока. Сумма к оплате только за отопление в его платежке более девяти тысяч рублей.
В платежках за январь у приморцев тоже были огромные суммы за отопление. И тогда их объяснили ростом тарифов и аномально холодной зимой. Однако февраль во Владивостоке не был аномально холодным, и в чем причина таких высоких платежей, люди не понимают.
