Жители Приморья возмущены стоимостью услуг ЖКХ: морозы не при чем

ВЛАДИВОСТОК, 13 марта, ФедералПресс. Жители Приморья получили очередные платежки за услуги ЖКХ, оказанные в феврале. Стоимость отопления вновь шокировала людей.

Источник: Аргументы и факты

«Как это так? У нас 50 квадратов. В прошлом году была сумма около 5 000 за февраль. А сейчас что? Почти в 2 раза больше», — пишет житель Владивостока. Сумма к оплате только за отопление в его платежке более девяти тысяч рублей.

В платежках за январь у приморцев тоже были огромные суммы за отопление. И тогда их объяснили ростом тарифов и аномально холодной зимой. Однако февраль во Владивостоке не был аномально холодным, и в чем причина таких высоких платежей, люди не понимают.

Прочитать подробнее о том, какие комментарии давали власти о росте тарифов ЖКХ, можно по ссылке.