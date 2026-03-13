Согласно сообщению американского Министерства финансов, США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта. Это решение открывает новые возможности для российских экспортеров, пишет ТАСС.
Новая лицензия, выданная Минфином США, позволяет осуществлять продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных до указанной даты, и будет действовать до 12 апреля. Однако стоит отметить, что данное послабление не распространяется на транзакции, связанные с Ираном.
Это изменение в политике США может оказать значительное влияние на рынок нефти, учитывая текущие ограничения и высокие цены на энергоресурсы. Эксперты отмечают, что такая мера может помочь улучшить ситуацию с поставками на мировом рынке и снизить напряженность в отношениях между странами.
Решение о выводе части российской нефти из-под санкций отражает сложную динамику международных отношений и стремление США адаптироваться к изменяющимся условиям на энергетическом рынке. В условиях глобального кризиса, вызванного конфликтами и экономическими санкциями, подобные шаги могут стать важным индикатором будущих тенденций в области энергетической безопасности и торговли.
Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что США коренным образом пересмотрели позицию по санкциям за покупку российской нефти, фактически разрешив её продажу, что привело к росту цен.