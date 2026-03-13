Парк, рынок и жилье: что появится на месте снесенного ТЦ «Самоцвет» во Владивостоке

Согласно информации краевого правительства, договоренности с девелопером были достигнуты еще в прошлом году. В рамках проекта на участке площадью 1,65 гектара появится не только современное жилье, но и важные социальные и коммерческие объекты. Ключевым элементом обновленной территории станет крытый фермерский рынок, который возведут на месте снесенных павильонов. Общая площадь торговых площадей превысит 3 тысячи квадратных метров. Кроме того, инвестор берет на себя обязательства по благоустройству входной группы в реконструируемый парк Минного городка, ремонту спортивных залов в школе № 66 (на что выделено 30 миллионов рублей) и модернизации трамвайного кольца.