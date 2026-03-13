Парк, рынок и жилье: что появится на месте снесенного ТЦ «Самоцвет» во Владивостоке

Согласно информации краевого правительства, договоренности с девелопером были достигнуты еще в прошлом году. В рамках проекта на участке площадью 1,65 гектара появится не только современное жилье, но и важные социальные и коммерческие объекты. Ключевым элементом обновленной территории станет крытый фермерский рынок, который возведут на месте снесенных павильонов. Общая площадь торговых площадей превысит 3 тысячи квадратных метров. Кроме того, инвестор берет на себя обязательства по благоустройству входной группы в реконструируемый парк Минного городка, ремонту спортивных залов в школе № 66 (на что выделено 30 миллионов рублей) и модернизации трамвайного кольца.
«В настоящее время между администрацией города Владивостока и ООО "СЗ "Парковые высоты" заключен договор о комплексном развитии территории в районе ул. Адмирала Юмашева. В обязанности девелопера входит не только строительство жилья, но и возведение социальных объектов. Первым среди них станет фермерский рынок — на месте старых торговых павильонов. Также застройщик займется благоустройством входной группы реконструируемого парка Минного городка. Кроме того, инвестор вложит 30 млн руб. в ремонт спортивных залов в средней общеобразовательной школе № 66 и проведет реконструкцию трамвайного кольца", — прокомментировали РБК в правительстве региона.
Проектом также предусмотрено строительство жилого комплекса площадью 15,9 тысячи квадратных метров. Особое внимание планируется уделить озеленению: более 7 тысяч квадратных метров отдадут под зоны отдыха с игровыми и спортивными площадками.
Компания-застройщик «Парковые высоты», зарегистрированная во Владивостоке в 2023 году, принадлежит известным в регионе предпринимателям Игорю Шаповалову и Александру Евдокимовым. Шаповалов, который также руководит компаниями «Атлант-ДВ», «Старк» и «УК “Остов”, уже имеет опыт реализации крупных проектов, в частности, возведения жилого комплекса “Старк”.
