Россиянам напомнили основные ошибки в учете трудовой деятельности: что важно знать

Финансист Дайнеко посоветовала проверить неучтённый стаж работы на ИЛС.

Источник: Комсомольская правда

Социальный фонд ведет учет пенсионных прав граждан. Информация отражается на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), и будущие пенсионеры могут самостоятельно ее контролировать. Об этом напомнила финансист Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».

Основная причина некорректных данных на ИЛС — технические сбои. Для устранения неточностей необходимо подать обращение в Социальный фонд в электронной форме через личный кабинет. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней, пояснила финансист.

Как отмечает специалист, существует риск неполного учета стажа за периоды до 2002 года из-за отсутствия своевременной передачи данных от работодателей в Соцфонд.

Наиболее серьезная проблема возникает, когда работодатели оказываются недобросовестными и не перечисляют страховые взносы или делают это не в полном объеме, добавила Дайнеко.

Напомним, что стоимость одного пенсионного балла в 2026 году — 145,69 рубля.