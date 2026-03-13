Россиянам напомнили основные ошибки в учете трудовой деятельности: что важно знать

Социальный фонд ведет учет пенсионных прав граждан. Информация отражается на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), и будущие пенсионеры могут самостоятельно ее контролировать. Об этом напомнила финансист Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».
Основная причина некорректных данных на ИЛС — технические сбои. Для устранения неточностей необходимо подать обращение в Социальный фонд в электронной форме через личный кабинет. Срок рассмотрения — до 10 рабочих дней, пояснила финансист.
Как отмечает специалист, существует риск неполного учета стажа за периоды до 2002 года из-за отсутствия своевременной передачи данных от работодателей в Соцфонд.
Наиболее серьезная проблема возникает, когда работодатели оказываются недобросовестными и не перечисляют страховые взносы или делают это не в полном объеме, добавила Дайнеко.
Напомним, что стоимость одного пенсионного балла в 2026 году — 145,69 рубля.