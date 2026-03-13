Россиянам напомнили основные ошибки в учете трудовой деятельности: что важно знать

Социальный фонд ведет учет пенсионных прав граждан. Информация отражается на индивидуальном лицевом счете (ИЛС), и будущие пенсионеры могут самостоятельно ее контролировать. Об этом напомнила финансист Ольга Дайнеко в беседе с агентством «Прайм».