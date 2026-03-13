Обновленный ГОСТ на мороженое начнет действовать с 2028 года

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новый межгосударственный стандарт на молочное и сливочное мороженое, а также на пломбир начнет действовать в России с 1 января 2028 года, выяснил корреспондент ТАСС. Документ будет введен взамен ГОСТа, действовавшего с 2013 года.
В зависимости от массовой доли молочного жира мороженое подразделяют на молочное, сливочное и пломбир. А в зависимости от применения пищевкусовых продуктов или ароматизаторов подразделяют на ванильное, без пищевкусовых продуктов и ароматизаторов, с пищевкусовыми продуктами, с ароматизаторами, а также одновременно с пищевкусовыми продуктами и ароматизаторами.
В классификации по внешнему виду мороженое бывает без оформления поверхности или декорированное, глазированное или частично глазированное, в том числе эскимо, глазированное или частично глазированное декорированное, в том числе эскимо, в вафлях (печенье), в том числе глазированное и/или декорированное. Кроме того, в новом стандарте появилось однослойное и многослойное мороженое.
Вкус и запах продукта должен быть характерным для определенного вида и подвида мороженого, без посторонних привкусов и запахов. По структуре мороженое по ГОСТу однородное, без ощутимых комочков жира, стабилизатора и эмульгатора, частичек белка, кристаллов льда и лактозы. Также допускается наличие кусочков, «прослоек», «прожилок», «стержня», «спиралевидного рисунка» при использовании пищевкусовых продуктов.
Стандарт определяет нормы для молочного жира, сахаров (без лактозы) и сухих веществ в зависимости от вида мороженого. Для молочного мороженого массовая доля молочного жира составит 0,5−7,5%, сахаров (без лактозы) — 14,5−15,5%, сухих веществ — 28−31%. Сливочное должно содержать не менее 8−11,5% жира, 14% сахаров и 32−35% сухих веществ, а пломбир — 12−20% жира, 14% сахаров и 36−42% сухих веществ.
Причины пересмотра.
Как объяснили ТАСС в пресс-службе Росстандарта, пересмотр ГОСТа обусловлен необходимостью приведения его требований в соответствие с современным нормативным регулированием в области безопасности пищевой продукции. Новая редакция стандарта учитывает современные технологические возможности отрасли и направлена на повышение качества, безопасности и конкурентоспособности продукции, отметили в ведомстве.
Так, стандарт предусматривает расширение перечня допустимого сырья: например, допускается использование мальтодекстрина в качестве восполнителя сухих веществ. Также в ГОСТе отражены возможности производства так называемого обогащенного мороженого. В перечень ингредиентов включены молочные белки, витамины, макро- и микроэлементы, пищевые волокна, пробиотические микроорганизмы и пребиотики, что позволяет производителям выпускать продукцию с дополнительной пищевой ценностью и расширять ассортимент функциональных продуктов питания.
В новом документе установлены дополнительные требования к организации контроля закупаемых ингредиентов, включая процедуры верификации поступающей от поставщиков продукции, а также включены дополнительные методы лабораторных исследований, применяемых для идентификации мороженого и контроля его характеристик. Кроме того, ГОСТ уточняет и расширяет определения различных видов глазури, в том числе шоколадной и сливочной, что позволяет более точно описывать используемые ингредиенты и учитывать современные рецептуры продукции.
Применение нового стандарта позволит производителям выпускать продукцию высокого качества, расширять ассортимент и повышать конкурентоспособность российского мороженого как на внутреннем, так и на внешних рынках, обеспечивая при этом высокий уровень безопасности и прозрачности требований к продукту, подчеркнули в Росстандарте.