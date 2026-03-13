Обновленный ГОСТ на мороженое начнет действовать с 2028 года

В классификации по внешнему виду мороженое бывает без оформления поверхности или декорированное, глазированное или частично глазированное, в том числе эскимо, глазированное или частично глазированное декорированное, в том числе эскимо, в вафлях (печенье), в том числе глазированное и/или декорированное. Кроме того, в новом стандарте появилось однослойное и многослойное мороженое.