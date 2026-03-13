Лёгкое метро и город без машин: вице-мэр — о будущем общественного транспорта Владивостока

Если трезво оценивать ситуацию, Владивосток — один из самых автомобилизированных городов страны. У нас в каждой семье есть как минимум одна машина. Я ещё в 2011 -м, собирая статистику, обратил внимание, что тогда уже было примерно шесть машин на десять зарегистрированных жителей. И это без учёта тех, кто прописан «в крае», а живёт и работает во Владивостоке. Сила привычки велика, мы привыкли к комфорту. Переучить людей сложно, но мы обязаны сделать так, чтобы, однажды сев в автобус, человек понял, что это тоже удобно, быстро и недорого.