Корабелы Восточной верфи сдали заказчику новый краболов «Сентен»

Церемония подъёма флага на новом краболовном судне «Сентен» проекта 031141 состоялась на производственной площадке Восточной верфи ОСК, находящейся в управлении Амурского судостроительного завода. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», строительство велось в рамках программы обновления рыбопромыслового флота России «квоты под киль».
По информации пресс-службы Объединённой судостроительной корпорации, закладка краболова «Сентен» состоялась 22 июня 2023 года, а на воду его спустили в сентябре 2025 года. Отметим, что данное судно проекта 03141 является уже девятым по счёту, построенным на Восточной верфи. «Сентен» уже передан заказчику — он будет работать в дальневосточном промысловом регионе. В первый рейс судно выйдет уже в марте.
— Судно предназначено для добычи и транспортировки краба в живом и переработанном виде. Установленные на его борту RSW-танки с охлажденной морской водой позволяют транспортировать улов в порт в живом виде. Вместимость грузового трюма составляет 257 кубических метров, — рассказали в ОСК.
Габариты судна: длина — 63,277 метра, ширина — 10,6 метра, высота борта до верхней палубы — 4,6 метра. Валовая вместимость краболова составляет 1048 тонн. Экипаж — 21 человек. «Сентен» имеет высокую скорость в 14 узлов и отличные мореходные качества, необходимые в непростых условиях работы в Охотском и Беринговом морях. Кроме того, ледовый класс судна позволяет ему преодолевать мелкобитый лёд толщиной до полуметра.