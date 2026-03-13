Корабелы Восточной верфи сдали заказчику новый краболов «Сентен»

По информации пресс-службы Объединённой судостроительной корпорации, закладка краболова «Сентен» состоялась 22 июня 2023 года, а на воду его спустили в сентябре 2025 года. Отметим, что данное судно проекта 03141 является уже девятым по счёту, построенным на Восточной верфи. «Сентен» уже передан заказчику — он будет работать в дальневосточном промысловом регионе. В первый рейс судно выйдет уже в марте.