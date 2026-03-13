Ричмонд
Приморье несколько лет держит лидерство в ДФО по строительству жилья

На регион приходится около 40% всех новостроек Дальнего Востока. Ключевым драйвером стала «Дальневосточная ипотека», на неё приходится 58% всех кредитов.

Источник: Аргументы и факты

Приморский край уверенно удерживает лидерство по темпам жилищного строительства на Дальнем Востоке. Сегодня на регион приходится около 40% всех новостроек макрорегиона. За пять лет объёмы строительства выросли в три раза, сообщила заместитель председателя правительства Приморья Ольга Иванникова.

Главным драйвером отрасли стала программа «Дальневосточная ипотека», запущенная в декабре 2019 года и продлённая по решению Президента до 2030 года. Уже в 2020 году рынок отреагировал ростом, а сегодня на этот инструмент приходится 58% в структуре всего ипотечного кредитования региона. «Это делает её главным драйвером развития жилья и спроса», — подчеркнула Иванникова.

Вторым важным фактором стали преференциальные режимы — территории опережающего развития и свободный порт Владивосток. Они привлекли в Приморье значительное число инвесторов, хотя вместе с ними на рынок пришли и игроки без достаточного опыта в строительстве.

Третьим драйвером стал дефицит предложения на рынке жилья, сохранявшийся до 2022 года. На фоне высокого спроса квартиры активно раскупались ещё на стадии котлована. Это создавало ажиотаж и подстёгивало застройщиков наращивать объёмы.

Таким образом, сочетание доступной ипотеки, инвестиционных льгот и рыночного спроса позволило Приморью стать безусловным лидером жилищного строительства на Дальнем Востоке. В ближайшие годы власти намерены сохранять эту динамику, делая акцент на качестве возводимого жилья и комплексном развитии территорий.

Напомним, что власти Приморья уделяют особое внимание вопросам поддержки отрасли строительства. Также в регионе действуют программа по доступному арендному жилью для молодых специалистов, по компенсации части затрат на ипотеку для многодетных. Такие программы также способствуют увеличению числа возводимых жилых домов.