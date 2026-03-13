Приморье несколько лет держит лидерство в ДФО по строительству жилья

Главным драйвером отрасли стала программа «Дальневосточная ипотека», запущенная в декабре 2019 года и продлённая по решению Президента до 2030 года. Уже в 2020 году рынок отреагировал ростом, а сегодня на этот инструмент приходится 58% в структуре всего ипотечного кредитования региона. «Это делает её главным драйвером развития жилья и спроса», — подчеркнула Иванникова.