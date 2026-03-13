Сотрудники управления пенсионными резервами получали в среднем 745 тыс. рублей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Специалисты в сфере управления пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов в среднем в России получали в месяц 745 тыс. рублей в 2025 году. Об этом следует из данных статистики, которую изучил ТАСС.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций: управление пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов — 744 903 рублей», — говорится в сообщении.
В материалах также указывается, что специалисты из этой сферы получили максимальную сумму в феврале прошлого года, средняя зарплата тогда составила 1 300 900 рублей. Минимальная зарплата зафиксирована в январе — 360 277 рублей, указывается в материалах.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов пояснил ТАСС, что источник зарплат работников НПФ — доход от инвестирования средств участников добровольного пенсионного страхования. Высокие ставки банковских депозитов и доходы от размещения в ОФЗ (облигации федерального займа) увеличили в абсолютном размере доходы НПФ, отметил эксперт.
«Кроме того, в прошлом году очень активно привлекались средства по программе долгосрочного пенсионного накопления с софинансированием от государства. В связи с этим НПФ смогли за счет этого увеличить объем размещения денежных средств в банках. И это тоже увеличило поступление средств от инвестиций (от размещения и от государства). В соответствии с действующими нормативными актами НПФ могут изымать из доходов от размещения средств вкладчиков до 1%», — добавил Сафонов.
Он отметил, что в результате стечения обстоятельств, не зависящих от эффективности НПФ, появилась возможность повысить оплату труда работникам НПФ.