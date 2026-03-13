Сотрудники управления пенсионными резервами получали в среднем 745 тыс. рублей

«Кроме того, в прошлом году очень активно привлекались средства по программе долгосрочного пенсионного накопления с софинансированием от государства. В связи с этим НПФ смогли за счет этого увеличить объем размещения денежных средств в банках. И это тоже увеличило поступление средств от инвестиций (от размещения и от государства). В соответствии с действующими нормативными актами НПФ могут изымать из доходов от размещения средств вкладчиков до 1%», — добавил Сафонов.