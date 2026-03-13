Банки требуют проценты при досрочном погашении кредитов

В практике встречаются случаи, когда банки пытаются взыскивать проценты за весь срок кредита даже при досрочном закрытии. Финансовый эксперт Андрей Бархота обращает внимание, что такие ситуации особенно распространены по ипотечным и автокредитам, а также по кредитным картам. Эти случаи требуют особого внимания со стороны заемщиков, так как зачастую банкам удается убеждать клиентов в необходимости выплатить проценты за весь период.