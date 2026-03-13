Банки требуют проценты при досрочном погашении кредитов

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), сообщает ИА DEITA.RU.
Такое заметное увеличение свидетельствует о том, что россияне стали более активно закрывать кредиты раньше предусмотренного срока, что связано с изменениями на рынке и условиями, в которых оформлялись эти кредиты.
В частности, заметно возросла частота досрочных погашений автокредитов: их количество увеличилось вдвое по сравнению с прошлым годом, что указывает на растущий интерес заемщиков к сокращению своих долговых обязательств.
В структуре досрочных выплат 56% приходится на полное закрытие кредита, тогда как 54% — на частичное погашение, что способствует быстрому снижению долговой нагрузки заемщиков. Эксперты отмечают, что россияне активно используют возможность быстрее погашать кредиты, оформленные в период высоких ставок.
Это связано с желанием избежать дополнительных затрат и добровольно сокращать сроки выплаты, а также реакцией на изменение макроэкономической ситуации. В Объединенном кредитном бюро подчеркивают, что эти тенденции свидетельствуют о высоком уровне финансовой грамотности населения и стремлении к финансовой независимости.
При этом, как подчеркивает Наталия Богомолова, директор по рейтингам финансовых институтов в НРА, досрочное погашение уменьшает выгоду для банков: в первые годы кредита банк теряет значительную часть ожидаемых процентов, поскольку основные доходы по кредитам приходятся на начальный этап их обслуживания. Поэтому многие банки более благосклонно относятся к досрочным выплатам, не препятствуя им.
Однако в случае с кредитами, оформленными в статусе индивидуального предпринимателя или самозанятого, ситуация меняется. Михаил Брюханов, председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк», объясняет, что такие займы считаются коммерческими, и банки могут вставлять в договоры положения о штрафах или комиссиях за досрочное погашение, что создает финансовые риски для заемщиков, пытающихся закрыть кредит досрочно.
Также важно напомнить, что с 2011 года в России закреплено право заемщиков погашать кредиты досрочно без начисления комиссий и штрафов. Однако для этого необходимо заранее уведомить кредитора за 30 календарных дней, а иногда и за 14 рабочих дней, что дает банкам возможность подготовиться и снизить потенциальные убытки.
В практике встречаются случаи, когда банки пытаются взыскивать проценты за весь срок кредита даже при досрочном закрытии. Финансовый эксперт Андрей Бархота обращает внимание, что такие ситуации особенно распространены по ипотечным и автокредитам, а также по кредитным картам. Эти случаи требуют особого внимания со стороны заемщиков, так как зачастую банкам удается убеждать клиентов в необходимости выплатить проценты за весь период.
Если банк пытается обязать клиента выплатить полную сумму процентов за все годы пользования кредитом, это является незаконной практикой. Владимир Чернов из Freedom Finance Global рекомендует в подобных ситуациях обжаловать требования и незамедлительно обращаться в Центробанк, чтобы защитить свои права и предотвратить необоснованные списания средств.