В ОП предложили ввести специальные карточки для поездки на такси многодетным

МОСКВА, 13 марта. ТАСС/. Специальные карточки на проезд в такси необходимо ввести для многодетных семей. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что должны быть специальные карточки для многодетных семей. Потому что иногда приходится двумя машинами такси пользоваться, если семья большая», — сказал Гриб.
Он отметил, что при этом «детский» тариф не должен отличаться от обычного «взрослого». «Детские тарифы должны быть аналогичны обычным тарифам. Для семьи с детьми это дополнительная финансовая нагрузка», — сказал Гриб.
По его словам, все такси должны быть по умолчанию обязательно оборудованы бустерами для перевозки детей, что позволит устанавливать единые тарифы и исключить дискриминацию семей с детьми. «Нашему антимонопольному органу — ФАС — надо обратить внимание на повышенный “детский” тариф», — сказал Гриб.
Ранее замсекретаря ОП предлагал обязать оборудовать такси надувными бустерами для перевозки детей. В багажник автомобиля вместится до трех таких устройств, оснащенных «умными» ремнями, которые подстраиваются под вес и рост ребенка.