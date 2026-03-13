В ОП предложили ввести специальные карточки для поездки на такси многодетным

По его словам, все такси должны быть по умолчанию обязательно оборудованы бустерами для перевозки детей, что позволит устанавливать единые тарифы и исключить дискриминацию семей с детьми. «Нашему антимонопольному органу — ФАС — надо обратить внимание на повышенный “детский” тариф», — сказал Гриб.