«Ведомости»: в России арендаторы тратят на съем жилья 27−56% зарплаты

Доля расходов на аренду за год выросла в Ставрополе на 3 п. п. По информации «Циана», заметнее всего расходы на аренду сократились в Екатеринбурге и Липецке, на 7 п. п., до 33% и 29% дохода соответственно. Как уточнили в компании, за год стоимость аренды в этих городах снизилась на 4% (до 22,2 тыс. рублей в месяц) и на 8% (до 32,3 тыс. рублей), тогда как уровень зарплат вырос на 16% и 14%.