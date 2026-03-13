«Ведомости»: в России арендаторы тратят на съем жилья 27−56% зарплаты

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Арендаторы квартир в крупных городах России в 2026 году тратят на съем жилья от 27% до 56% своей зарплаты в зависимости от региона. В среднем в мегаполисах этот показатель составляет около 34%, тогда как годом ранее было 38%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные аналитики сервиса «Циан».
Согласно ним, аренда жилья стала доступнее в 37 из 40 анализируемых городов. Наиболее заметно нагрузка на арендаторов снизилась в Сочи, Хабаровске и Калининграде, на 8−14 п. п. до 56%, 39% и 41% соответственно. В Саратове и Набережных Челнах нагрузка на арендаторов почти не изменилась.
Доля расходов на аренду за год выросла в Ставрополе на 3 п. п. По информации «Циана», заметнее всего расходы на аренду сократились в Екатеринбурге и Липецке, на 7 п. п., до 33% и 29% дохода соответственно. Как уточнили в компании, за год стоимость аренды в этих городах снизилась на 4% (до 22,2 тыс. рублей в месяц) и на 8% (до 32,3 тыс. рублей), тогда как уровень зарплат вырос на 16% и 14%.
При этом Сочи, Москва и Санкт-Петербург остаются городами с самой высокой долей расходов на аренду. В них на съем жилья может уходить от 43% до 56% дохода. Самая доступная аренда, по данным «Циана», зафиксирована в Тольятти, Новокузнецке и Пензе, где на оплату жилья в среднем уходит около 27−28% заработной платы.
В компании отметили, что нагрузка на арендаторов снизилась, так как за год ставки увеличились в основном на 1,4%, а зарплаты выросли на 13%.