Выручка производителя микропроцессоров Cambricon выросла на 450% в 2025 году

ШАНХАЙ, 13 марта. /ТАСС/. Выручка китайского производителя микропроцессоров для искусственного интеллекта Cambricon выросла на 453% в 2025 году по сравнению с 2025 годом и составила 6,5 млрд юаней ($943 млн). Об этом говорится в опубликованном отчете компании.
Cambricon зафиксировала прибыль в размере 2 млрд юаней ($300 млн) впервые с момента выхода на Шанхайскую фондовую биржу в 2020 году.
В отчетный период продукцию компании широко внедрили в некоторые ключевые отрасли, таких как телекоммуникации, финансы и интернет, отметила Cambricon.
Инвестиции компании в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2025 году составили 1,17 млрд юаней ($170 млн), что на 9% больше, чем в 2024 году. На НИОКР пришлось порядка 18% от выручки.
Производитель микропроцессоров для искусственного интеллекта Cambricon основан в 2016 году. В 2022 году компания попала в рестрикционный список Бюро промышленности и безопасности при Минторге США.
На фоне бурного роста искусственного интеллекта в КНР цена акции Cambricon в августе 2025 года превысила 1 500 юаней, она стала самой дорогой юаневой ценной бумагой на фондовом рынке Китая. 12 марта акции Cambricon закрылись на отметке 1 099 юаней, рыночная капитализация составила 463,4 млрд юаней, что почти на 200 млрд юаней меньше по сравнению с пиком цены акций.