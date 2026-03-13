Выручка производителя микропроцессоров Cambricon выросла на 450% в 2025 году

На фоне бурного роста искусственного интеллекта в КНР цена акции Cambricon в августе 2025 года превысила 1 500 юаней, она стала самой дорогой юаневой ценной бумагой на фондовом рынке Китая. 12 марта акции Cambricon закрылись на отметке 1 099 юаней, рыночная капитализация составила 463,4 млрд юаней, что почти на 200 млрд юаней меньше по сравнению с пиком цены акций.