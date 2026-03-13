Не спасенный бурятами элеватор под Омском выкупят оренбуржцы

Напомним, ОАО «Называевский элеватор» существует с 1994 года. В марте 2024 года суд постановил ввести на предприятии первую стадию банкротства. Летом 2024 года предварительно закреплено соглашение о погашении задолженности общества перед кредиторами в объеме около 58 миллионов рублей со стороны ООО «Озерный горнообогатительный комбинат» из Республики Бурятия, однако в дальнейшем эти обязательства не были исполнены, в результате чего в сентябре того же года ОАО «Называевский элеватор» признали банкротом.