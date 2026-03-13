Не спасенный бурятами элеватор под Омском выкупят оренбуржцы

В минувший четверг, 12 марта 2026 года, представлены итоги торгов за право выкупа имущественных активов ОАО «Называевский элеватор». Напомним, в число таковых включили имущественный комплекс в переулке Урожайном в городе Называевске, право аренды на земельный участок площадью свыше 64,6 тысячи кв. м под ним, три легковых автомобиля, а также несколько единиц сельхозтехники.
Обозначено, что на конкурсную процедуру заявился лишь один участник: зарегистрированное в июле 2025 года ООО «Элеватор Называевск». Несмотря на то, что предприятие «прописано» в том же Урожайном переулке в Называевске, его владельцем значится предприниматель из Оренбурга Илья Перетачкин, генеральный директор Владимир Шилтов является его земляком. Судя по данным ЕГРЮЛ, ранее в Омской области они бизнес не вели.
Так как конкуренции на торгах не возникло, имущество «Называевского элеватора» коммерсантам предложено выкупить по стартовой цене чуть более 53,22 миллиона рублей.
Напомним, ОАО «Называевский элеватор» существует с 1994 года. В марте 2024 года суд постановил ввести на предприятии первую стадию банкротства. Летом 2024 года предварительно закреплено соглашение о погашении задолженности общества перед кредиторами в объеме около 58 миллионов рублей со стороны ООО «Озерный горнообогатительный комбинат» из Республики Бурятия, однако в дальнейшем эти обязательства не были исполнены, в результате чего в сентябре того же года ОАО «Называевский элеватор» признали банкротом.