США временно разрешили покупку российской нефти: что известно

При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон констатировал, что Вашингтон сменил курс по санкциям против нефти из России. Кроме этого, эксперт подчеркнул, что США не могут открыть Ормузский пролив. Пролив контролирует Иран. Однако сам Тегеран предупредил: любые попытки пройти через акваторию будут пресечены.