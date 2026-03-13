США временно разрешили покупку российской нефти: что известно

США временно разрешили покупку российской нефти. Это касается сырья, которое было погружено на суда до 12 марта. Об этом свидетельствует текст лицензии министерства финансов США.
«Все операции, запрещенные вышеуказанными нормативными актами… разрешаются до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года», — говорится в сообщении.
Лицензия разрешает только указанные в ней операции. Иные виды деятельности под запрет не попадают. Ограничения касаются Ирана, его правительства, товаров и услуг из этой страны.
В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент объяснил цель временного вывода российских нефти и нефтепродуктов из-под санкций. По его уточнениям, в течение месяца разрешено продавать топливо, загруженное до 12 марта. Это увеличит предложение на рынке, а цены должны снизиться.
Напомним, что накануне глава Минфина США также сообщил о разрешении Индии покупать российскую нефть. По его уточнениям, это необходимо для работы НПЗ в Южной Азии. Представитель Индии заявил, что страна не зависит от чужой воли. Отмена санкций лишь устраняет трения, но не формирует политику Индии.
На фоне эскалации конфликта Израиля и США с Ираном судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. Это ключевой маршрут для поставок энергоресурсов из Персидского залива.
Тогда посол Ирана в Багдаде Мохаммад Казем ас-Садег сообщил, что иракские суда могут беспрепятственно проходить через Ормузский пролив.
При этом бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон констатировал, что Вашингтон сменил курс по санкциям против нефти из России. Кроме этого, эксперт подчеркнул, что США не могут открыть Ормузский пролив. Пролив контролирует Иран. Однако сам Тегеран предупредил: любые попытки пройти через акваторию будут пресечены.
На фоне войны США и Ирана также подорожала цена нефть Brent. Ее стоимость достигла отметки $119 за баррель, что обновило рекорд с июня 2022 года. Рост составил 29−31%. В следствие в Европе резко выросли цены на газ. С конца февраля они увеличились более чем вдвое.
Накануне экономист Василий Колташов в беседе с KP.RU заявил, что «распечатка» стратегических резервов не удержит рост цен на нефть.