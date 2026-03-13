Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области оборот розничной торговли упал на 20% в январе

Оборот розничной торговли в Омской области в январе 2026 года составил 49,7 млрд рублей. Статистики фиксируют рост на 6,2% по сравнению с январем 2025 года, но спад по сравнению с декабрем 2025 года.

Источник: Om1 Омск

По данным Омскстата, в январе 2026 года общий оборот розничной торговли в Омской области составил 49,7 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 45,1 млрд рублей.

Однако по сравнению с декабрем 2025 года, когда был зафиксирован рекордный показатель оборота, в январе наблюдается значительный спад — на 20%. Это падение объясняется сезонными колебаниями в потребительских расходах и более низкой активностью в начале года.

В целом, за 2025 год омичи потратили на покупки 605,8 млрд рублей, что также свидетельствует о стабильном росте потребительских расходов в регионе.