В Омской области оборот розничной торговли упал на 20% в январе

По данным Омскстата, в январе 2026 года общий оборот розничной торговли в Омской области составил 49,7 млрд рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда сумма составляла 45,1 млрд рублей.
Однако по сравнению с декабрем 2025 года, когда был зафиксирован рекордный показатель оборота, в январе наблюдается значительный спад — на 20%. Это падение объясняется сезонными колебаниями в потребительских расходах и более низкой активностью в начале года.
В целом, за 2025 год омичи потратили на покупки 605,8 млрд рублей, что также свидетельствует о стабильном росте потребительских расходов в регионе.