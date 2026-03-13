Ричмонд
В Новосибирской области восстановлено движение по трассам

Проезд открыли на два часа позже запланированного времени.

Источник: НДН.ИНФО

Утром 13 марта в Новосибирской области возобновили движение по двум региональным трассам, которые были закрыты накануне из-за неблагоприятных погодных условий. Теперь грузовики и междугородние автобусы могут снова передвигаться по дорогам «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий».

Вечером 12 марта на этих трассах были введены ограничения из-за сильного ветра и метели. Видимость на дорогах резко ухудшилась, местами она снижалась до 50 метров. В связи с этим было принято решение временно остановить движение тяжёлого транспорта и пассажирских автобусов.

Изначально предполагалось, что запрет будет снят в 5 часов утра следующего дня. Однако из-за сложных погодных условий ограничения продлили ещё на два часа, до 7 утра.

Татьяна Картавых