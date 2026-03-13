В Новосибирской области восстановлено движение по трассам

Вечером 12 марта на этих трассах были введены ограничения из-за сильного ветра и метели. Видимость на дорогах резко ухудшилась, местами она снижалась до 50 метров. В связи с этим было принято решение временно остановить движение тяжёлого транспорта и пассажирских автобусов.