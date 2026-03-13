Аэропорту Владивостока «прилетело» от антимонопольной службы

«Стоимость услуг для ТЗК превышала сумму необходимых для их оказания расходов и прибыли. Также служба установила, что аэропорт предоставляет скидки авиакомпаниям, в том числе на регулируемые услуги, а убытки от скидок с включением косвенных и накладных расходов с рентабельностью взимает с операторов, работающих на территории аэропорта», — отмечается в пресс-релизе ФАС.