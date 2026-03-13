Аэропорту Владивостока «прилетело» от антимонопольной службы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала АО «Международный аэропорт Владивостока» (оператор аэропорта Владивостока) нарушившим антимонопольное законодательство. По мнению ведомства, аэропорт установил и поддерживал монопольно высокую цену на услуги, предоставляемые топливозаправочным комплексам (ТЗК) при доступе к инфраструктуре аэропорта для заправки воздушных судов, сообщает ИА PrimaMedia.
«Стоимость услуг для ТЗК превышала сумму необходимых для их оказания расходов и прибыли. Также служба установила, что аэропорт предоставляет скидки авиакомпаниям, в том числе на регулируемые услуги, а убытки от скидок с включением косвенных и накладных расходов с рентабельностью взимает с операторов, работающих на территории аэропорта», — отмечается в пресс-релизе ФАС.
По мнению ведомства, предоставление скидок на регулируемые услуги нарушает установленный порядок государственного регулирования тарифов на услуги главных операторов аэропортов. Соответствующую позицию поддерживает Минтранс России.
Исходя из выявленных нарушений, ФАС выдала аэропорту предписание установить экономически обоснованные цены на услуги для ТЗК исходя из расходов на фактически оказываемые услуги.
Аэропорт Владивостока может принимать любые типы воздушных судов. Пассажирский терминал рассчитан на 3,5 млн пассажиров в год. В январе-феврале 2026 года аэропорт обслужил 316 тыс. пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
АО «Международный аэропорт Владивосток» пыталось оспорить решение и предписание ФАС России, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства.