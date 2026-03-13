В Новосибирске начали строить ливневую канализацию на улице Петухова

В Новосибирске началось строительство ливневой канализации на улице Петухова, что позволит устранить подтопления проезжей части, внутридворовых проездов и парковочных карманов у дома № 12/1. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев.
Подготовительные работы уже выполнены: разработан проект, согласованы вопросы с владельцами инженерных сетей, организован строительный городок, уточнено расположение силовых кабелей и расчищена трасса. Для перекачки стоков в магистральный трубопровод диаметром 800 мм изготавливается комплектная насосная станция.
Сейчас готовят стальной футляр методом горизонтально-направленного бурения под теплотрассой и напорный трубопровод диаметром 160 мм.
Новая система значительно улучшит отвод дождевых и талых вод в районе. Несмотря на сложные условия, работы ведутся по графику. Срок завершения по контракту — конец апреля, однако планируется сдать объект раньше.