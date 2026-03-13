Паника началась в Европе после жесткого предупреждения Путина

5 марта российский лидер заявил, что Россия теоретически может прекратить экспорт природного газа в европейские страны в любой момент. Речь идет о сценарии, при котором Москва может ускорить отказ от поставок раньше срока, о котором ранее говорили европейские власти, пишет китайское издание Sohu.