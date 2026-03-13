РВИ представила проект стратегии развития видеоигровой индустрии в России

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) представила проект стратегии развития отечественного геймдева для совместной разработки с индустрией и госорганами. Документ был направлен ключевым участникам рынка, экспертам и государственным ведомствам для обсуждения, дополнения и формирования совместной повестки развития индустрии до 2035 года, сообщили ТАСС в пресс-службе РВИ.
Согласно документу, к 2030 году российская отрасль должна сформировать самоорганизованную экосистему, включающую коммерческие инвестиционные фонды, системные меры государственной поддержки, а к 2035 году войти в число семи крупнейших видеоигровых индустрий мира. Проект подготовлен на основе анализа текущего состояния индустрии, результатов работы ключевых компаний и государственных органов, а также данных исследований, проведенных РВИ совместно с Аналитическим центром НАФИ и Strategy Partners. В работе также использованы материалы исследований, предоставленные Агентством креативных индустрий Москвы (АКИ).
«Мы видим, что российская видеоигровая индустрия достигла этапа зрелости и готова к дальнейшей самоорганизации. За последние годы сформировались профессиональные сообщества, укрепились и стали более устойчивыми студии и проекты, а сама отрасль начала выстраивать системный диалог с государством и отстаивать свои интересы. Именно поэтому мы, как профильная ассоциация, объединяющая профессионалов индустрии, решили сделать в этом году акцент на формировании долгосрочной стратегии развития», — отметил гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников.
Документ содержит в себе семь основных направлений, каждое из которых предусматривает комплекс мер по реализации ключевых целей отрасли: формирование устойчивого диалога с государственными структурами; привлечение инвестиций в российские проекты и формирование благоприятной инвестиционной среды; развитие технологического потенциала видеоигровой индустрии; публичные коммуникации для развития видеоигровой индустрии; развитие профессионального и игрового сообщества; международные отношения и развитие экспортного потенциала; развитие образовательных инициатив в индустрии.
Организация направила проект стратегии экспертному сообществу, в том числе Наблюдательному совету, крупным компаниям по паблишингу игр на внутреннем рынке («Леста», VK, «Мир Хобби», Astrum, 4game, «Бука» и др.), а также устойчивым компаниям-разработчикам видеоигр, как публично работающим в России («Криста», 1C GS, Exbo и др.), так и сохраняющим коммерческую тайну. В список также попали компании, имеющие практику инвестиций в игровую разработку («Ростелеком», «Яндекс», «ИФСИ», Indie GO и др.), министерства и ведомства, представители которых активно работали с отраслью в последние несколько лет — среди них Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, ИРИ, АСИ, РЭЦ, АКИ, Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и другие.
Об РВИ.
РВИ — это объединение профессионалов индустрии, основная работа которого направлена на взаимопомощь, защиту и развитие отечественного геймдева и всей видеоигровой индустрии. В объединение входит около 350 экспертов и представителей отрасли — от разработчиков и паблишеров до стримеров и юристов.
Цель организации — развитие индустрии видеоигр путем поддержки значимых проектов и полезных инициатив, их продвижения, обсуждения. РВИ содействует созданию положительного образа геймдева и игровой культуры в обществе, а также координации взаимодействия между инвесторами, паблишерами, научно-образовательными сообществами и корпорациями.