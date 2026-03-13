РВИ представила проект стратегии развития видеоигровой индустрии в России

Организация направила проект стратегии экспертному сообществу, в том числе Наблюдательному совету, крупным компаниям по паблишингу игр на внутреннем рынке («Леста», VK, «Мир Хобби», Astrum, 4game, «Бука» и др.), а также устойчивым компаниям-разработчикам видеоигр, как публично работающим в России («Криста», 1C GS, Exbo и др.), так и сохраняющим коммерческую тайну. В список также попали компании, имеющие практику инвестиций в игровую разработку («Ростелеком», «Яндекс», «ИФСИ», Indie GO и др.), министерства и ведомства, представители которых активно работали с отраслью в последние несколько лет — среди них Минцифры, Минэкономразвития, Минпромторг, ИРИ, АСИ, РЭЦ, АКИ, Фонд развития инноваций Республики Саха (Якутия) и другие.