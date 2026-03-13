Японии следует отказаться от перевозки нефти с Ближнего Востока и наладить закупки энергоресурсов в России. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал консультант по российско-японским экономическим связям Юкио Асадзума, награжденный орденом Дружбы.
По словам эксперта, события вокруг Ирана показали уязвимость существующей системы поставок. Он отметил, что доставка нефти танкерами из стран Ближнего Востока становится экономически невыгодной и связана с повышенными рисками из-за постоянных конфликтов в регионе.
Асадзума подчеркнул, что рядом с Японией находится Россия, обладающая значительными запасами нефти, однако Токио продолжает закупать сырье на удаленных рынках. С точки зрения энергетической стратегии страны такой подход он считает ошибочным.
Эксперт также поддержал решение японского правительства временно использовать стратегические нефтяные резервы. По его словам, этот шаг позволяет стабилизировать цены на топливо и пережить период нестабильности, вызванный ситуацией вокруг Ирана.
При этом Асадзума отметил, что использование резервов не решает проблему в долгосрочной перспективе. По его мнению, для защиты энергетической безопасности Японии необходимо выстраивать устойчивые поставки, включая закупки нефти в России.
Он также заявил, что японская политика в энергетической сфере во многом определяется отношениями с США, что ограничивает возможности сотрудничества с Москвой.
По данным, которые приводятся в обсуждении, около 94% нефти Япония получает из стран Ближнего Востока. Основная часть поставок проходит через Ормузский пролив.
Власти Японии объявили о планах начать с 16 марта выпуск нефти из стратегических резервов. Объем составит 80 миллионов баррелей, что соответствует примерно 45 дням обеспечения страны энергоресурсом.
