«Норникель» — победитель в двух номинациях национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Оргкомитет премии «Лидеры ответственного бизнеса» подвел итоги за 2025 год и утвердил списки победителей и лауреатов.
В прошлом году в жюри поступила 101 заявка, в финал вышли 32 из них. При рассмотрении эксперты учитывали данные рейтингов устойчивого развития и оценивали корпоративные программы компаний.
По итогам сразу две программы «Норникеля» завоевали награды, став лучшими в своих номинациях.
Первая — программа «90 лет заботы о людях» — получила высокую оценку экспертов за вклад в развитие человеческого потенциала.
Общественная значимость программы обусловлена масштабом компании и ее ролью в Арктике и российских регионах. «Норникель» — крупнейшая промышленная компания в Арктической зоне Российской Федерации, градообразующая для Норильска и Дудинки, Мончегорска и Заполярного.
В юбилейный год 90-летия коллектив «Норникеля» награжден орденом «За доблестный труд». Эта высокая оценка со стороны государства подчеркивает роль людей и их профессионализма как ключевого ресурса развития компании.
Вторая программа — «Система мониторинга зданий, сооружений и многолетнемерзлых грунтов» — отмечена «За вклад в достижение национальных целей и задач климатической повестки».
Это одно из важнейших направлений, над которым сегодня работают специалисты компании. Темпы климатических изменений оборачиваются очевидными возможными рисками для промышленной и гражданской инфраструктуры: разрушение зданий, аварии на промышленных объектах, экологический ущерб.
Реализация программы компании направлена на системное решение этой проблемы. «Норникель» создал систему постоянных наблюдений, оценки и управления устойчивостью зданий и сооружений в Норильском промышленном районе для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования объектов.
Отметим, национальная премия в области предпринимательской деятельности для крупных российских компаний, соблюдающих принципы ответственного ведения бизнеса и раскрывающих информацию в отчетности в области устойчивого развития, вручается по поручению президента с 2024 года.