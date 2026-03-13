НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты снизилась на 1,4 п.п. в феврале

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2026 года снизилась на 1,4 процентного пункта (п.п.) по сравнению с предыдущим месяцем и составила 75% (в январе — 76,4%). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
По данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года доля отказов по заявкам на потребкредиты, напротив, увеличилась на 0,8 п.п. (в 2025 г. — 74,2%).
Среди 30 регионов-лидеров по количеству поданных заявок наибольшие доли отказов по заявкам на потребкредиты в феврале 2026 года были отмечены в Новосибирской области (79,2%), Краснодарском крае (78,5%), а также Оренбургской (78,6%), Омской (78,9%) и Волгоградской (78,3%) областях.
При этом наименьшее значение данного показателя в феврале было зафиксировано в Воронежской (70,3%) и Нижегородской (70,7%) областях, Приморском крае (71%), Удмуртской Республике (71,8%) и Хабаровском крае (73,5%). В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель в феврале составил 74,6% и 74,7% соответственно.
Наиболее серьезная динамика снижения доли отказов по заявкам на потребкредиты в феврале 2026 года по сравнению с предыдущим месяцем была отмечена в Иркутской области (-2,1 п.п.), Забайкальском (-1,9 п.п.), Красноярском (-1,9 п.п.) и Алтайском (-1,8 п.п.) краях, а также в Омской области (-1,8 п.п.). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 0,3 и 1,2 п.п. соответственно.
«Несмотря на небольшое снижение в феврале, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на высоком уровне. Это связано с сокращением банками аппетита к риску в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. В этой связи банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.