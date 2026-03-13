НБКИ: доля отказов по заявкам на потребкредиты снизилась на 1,4 п.п. в феврале

«Несмотря на небольшое снижение в феврале, доля отказов по заявкам на потребительские кредиты остается на высоком уровне. Это связано с сокращением банками аппетита к риску в условиях серьезных ограничений по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой. В этой связи банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. С другой стороны, снижения ключевой ставки до нынешнего уровня пока недостаточно для возвращения на рынок большинства заемщиков хорошего кредитного качества», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.