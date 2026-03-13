Проверки русификации вывесок на фасадах зданий начались во Владивостоке

Специалисты управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока приступили к контролю за соблюдением новых требований к вывескам. Проверка прошла в четверг, 12 марта, на Океанском проспекте, 29, где на фасаде здания размещены вывески нескольких магазинов и коммерческих организаций, сообщила пресс-служба мэрии города.
«Здесь мы наблюдаем как сознательных предпринимателей, так и тех, кто, вероятно, допустил нарушение. Мы видим вывески на иностранных языках, зачастую без перевода. При этом в правилах четко прописано: информация на вывесках должна быть выполнена на русском языке как государственном языке России», — говорится в сообщении.
В мэрии пояснили, что по желанию владельца рядом с русским текстом может размещаться иностранный, но при этом шрифт должен быть идентичным по типу, размеру и цвету. Однако на проверяемом объекте таким правом воспользовался лишь один предприниматель. Недобросовестным юридическим лицам выдадут предписания об устранении нарушений.
Напомним, с 1 марта во Владивостоке вступили в силу новые требования к размещению вывесок — теперь они должны быть на русском языке. Об этом напомнила начальник управления наружной рекламы и информации администрации Владивостока Татьяна Шахова.