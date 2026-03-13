Ричмонд
Дмитриев объяснил, с какой российской нефти США сняли санкции

Дмитриев: Снятие санкций США коснется около 100 млн баррелей нефти РФ в транзите.

Источник: Комсомольская правда

Снятие ограничений Соединенных Штатов Америки на нефть коснется примерно ста миллионов баррелей российской нефти, находящейся в транзите. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее американский Минфин сообщил, что США вывели из-под своих санкций продажу нефти и нефтепродуктов из России, которые были загружены на суда до 12 марта.

Сайт KP.RU сообщал, что в настоящее время ведутся переговоры с США о возможном ослаблении санкций против России, которые оказали негативное влияние на мировую экономику.

Вместе с тем, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты извлекают огромную финансовую выгоду из роста мировой стоимости на нефть. По его словам, США фактически являются крупнейшим производителем нефти во всем мире. Поэтому внезапный скачок цен на топливо не может плохо отражаться на стране.

