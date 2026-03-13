Дмитриев объяснил, с какой российской нефти США сняли санкции

Снятие ограничений Соединенных Штатов Америки на нефть коснется примерно ста миллионов баррелей российской нефти, находящейся в транзите. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Сайт KP.RU сообщал, что в настоящее время ведутся переговоры с США о возможном ослаблении санкций против России, которые оказали негативное влияние на мировую экономику.
Вместе с тем, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты извлекают огромную финансовую выгоду из роста мировой стоимости на нефть. По его словам, США фактически являются крупнейшим производителем нефти во всем мире. Поэтому внезапный скачок цен на топливо не может плохо отражаться на стране.