Дмитриев объяснил, с какой российской нефти США сняли санкции

Вместе с тем, накануне американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты извлекают огромную финансовую выгоду из роста мировой стоимости на нефть. По его словам, США фактически являются крупнейшим производителем нефти во всем мире. Поэтому внезапный скачок цен на топливо не может плохо отражаться на стране.