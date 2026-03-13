Ричмонд
В новосибирских магазинах начали продавать иранскую бытовую химию

Также жители региона с 2021 года покупают иранские арбузы, которые появляются в магазинах обычно в апреле и отличаются крупным размером и продолговатой формой.

В новосибирских магазинах появился широкий ассортимент иранской бытовой химии, которая стоит дешевле российских и американских аналогов. Бренд известен более 60 лет, производитель делает акцент на экологичности и безопасности продукции. Например, стиральный порошок с ферментами образует обильную пену, смягчает ткань и препятствует выцветанию черной одежды. Об этом сообщает Vn.ru.

По данным министерства экономического развития Новосибирской области, в 2025 году из Ирана в регион поставлялись в основном машиностроительная продукция, продовольственные товары, пластмассы и изделия из них. На территории области работает одно предприятие с участием иранских юридических и физических лиц.

Также жители региона с 2021 года покупают иранские арбузы, которые появляются в магазинах обычно в апреле и отличаются крупным размером и продолговатой формой.

