Bloomberg: США и ЕС планируют переговоры о сделке по полезным ископаемым

Источники также отмечают, что объявление о планах сотрудничества между США и Японией может совпасть с визитом премьер-министра Япония Санаэ Такаити в Белый дом, намеченным на ту же дату. Кроме того, обсуждение возможного соглашения включено в повестку предстоящего саммита Группа семи.