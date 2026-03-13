Ричмонд
Bloomberg: США и ЕС планируют переговоры о сделке по полезным ископаемым

Соединенные Штаты, Япония и Европейский союз могут объявить о планах по созданию основы для сделки в сфере полезных ископаемых.

Источник: Аргументы и факты

США, Япония и Европейский союз в ближайшие недели могут объявить о намерении разработать основу нового торгового соглашения, касающегося критически важных полезных ископаемых. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников агентства, торговый представитель США Джеймисон Грир планирует начать переговоры с представителями Брюсселя и Токио в апреле. Это должно произойти после завершения периода сбора предложений и комментариев от заинтересованных сторон, который заканчивается 19 марта.

Источники также отмечают, что объявление о планах сотрудничества между США и Японией может совпасть с визитом премьер-министра Япония Санаэ Такаити в Белый дом, намеченным на ту же дату. Кроме того, обсуждение возможного соглашения включено в повестку предстоящего саммита Группа семи.

Ранее сообщалось, что американские власти в рамках вероятных переговоров с Ираном могут поднять вопрос о предоставлении Соединённым Штатам доступа к иранским месторождениям полезных ископаемых.

