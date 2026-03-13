Волгоградская область стала третьей в ЮФО по объему инвестиций

В 2025 году на развитие экономики и социальной сферы было направлено 398,6 миллиарда рублей в качестве инвестиций в основной капитал. Это на 0,3% превысило уровень 2024 года, сообщили в Волгоградстате. Основная доля средств, 288,8 млрд рублей, инвестирована крупными и средними организациями в обрабатывающие производства (58,9%), транспортировку и хранение — (15,9%). На сферу обеспечения электроэнергией, газом и паром было направлено 6% от вложений.