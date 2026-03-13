В Омской области единственный участник аукциона купил элеватор за 53,2 миллиона

Минувшим летом зарегистрированное предприятие ООО «Элеватор Называевск» стало единственным участником аукциона, на котором продавался имущественный комплекс обанкротившегося ОАО «Называевский элеватор». Конкурсный управляющий Николай Суворов признал аукцион несостоявшимся, так как, помимо одного участника, заявок не поступило. Однако, несмотря на это, торги не прошли безрезультатно. Единственный участник получил от арбитражного управляющего предложение заключить договор купли-продажи.
ООО «Элеватор Называевск» было зарегистрировано 9 июля 2025 года в Называевске по адресу «Урожайный переулок, 1», где ранее находился банкрот — ОАО «Называевский элеватор». Единственным учредителем нового предприятия является предприниматель из Оренбургской области Илья Перетачкин, который также является соучредителем оренбургской компании, занимающейся торговлей чаем, кофе и какао. Директором компании является Владимир Шилтов, также из Оренбурга.
Аукцион был объявлен 2 февраля, и на продажу был выставлен имущественный комплекс ОАО «Называевский элеватор», в который входили право аренды земельного участка, здание элеватора, автотехника и оборудование. Стартовая цена лота составляла 53,2 миллиона рублей, однако, поскольку других участников торгов не было, сумма осталась неизменной.
Напоминаем, что ОАО «Называевский элеватор» было признано банкротом в сентябре 2024 года по заявлению омского ООО «АгроПродукт». Генеральным директором компании на момент банкротства был Алан Фардзинов, который также возглавлял дочернее предприятие «Называевский элеватор».