В Омской области единственный участник аукциона купил элеватор за 53,2 миллиона

ООО «Элеватор Называевск» было зарегистрировано 9 июля 2025 года в Называевске по адресу «Урожайный переулок, 1», где ранее находился банкрот — ОАО «Называевский элеватор». Единственным учредителем нового предприятия является предприниматель из Оренбургской области Илья Перетачкин, который также является соучредителем оренбургской компании, занимающейся торговлей чаем, кофе и какао. Директором компании является Владимир Шилтов, также из Оренбурга.