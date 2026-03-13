Ричмонд
Дмитриев: российская энергетика необходима для смягчения энергокризиса в мире

Генеральный директор РФПИ отметил, что европейским политикам придется признать эту реальность и осознать допущенные стратегические ошибки в энергетической политике.

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего мирового энергетического кризиса. Так специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал пост министра финансов США Скотта Бессента о снятии ограничений на российскую нефть.

«Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего в мире энергетического кризиса», — написал он в X.

Дмитриев также отметил, что европейским политикам придется признать эту реальность и осознать допущенные стратегические ошибки в энергетической политике.

