Дмитриев: российская энергетика необходима для смягчения энергокризиса в мире

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего мирового энергетического кризиса. Так специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал пост министра финансов США Скотта Бессента о снятии ограничений на российскую нефть.
«Российская энергетика незаменима для смягчения крупнейшего в мире энергетического кризиса», — написал он в X.
Дмитриев также отметил, что европейским политикам придется признать эту реальность и осознать допущенные стратегические ошибки в энергетической политике.