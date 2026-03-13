В Новосибирске квартиры за 25 лет подорожали более чем в 25 раз

За это время значительно изменилось соотношение цен на первичном и вторичном рынках. Если в 2000 году квадратный метр в новостройке стоил в среднем 85% от стоимости жилья на вторичном рынке, то к концу 2025 года показатель достиг 126%. Наибольший спад цен был зафиксирован в 2009 году: разница между надежными и проблемными застройщиками доходила до 300%, и рынок напоминал базар. В 2008 году средняя цена вторичного жилья превышала стоимость новостроек на 36%.