В Новосибирске квартиры за 25 лет подорожали более чем в 25 раз

Независимый аналитик Сергей Николаев рассказал Сиб.фм о динамике цен на недвижимость в Новосибирске за последние 25 лет. По его подсчетам, средневзвешенная стоимость квадратного метра в новостройках с декабря 2000 по декабрь 2025 года выросла с 6 645 до 169 500 рублей — в 25,5 раза.
За это время значительно изменилось соотношение цен на первичном и вторичном рынках. Если в 2000 году квадратный метр в новостройке стоил в среднем 85% от стоимости жилья на вторичном рынке, то к концу 2025 года показатель достиг 126%. Наибольший спад цен был зафиксирован в 2009 году: разница между надежными и проблемными застройщиками доходила до 300%, и рынок напоминал базар. В 2008 году средняя цена вторичного жилья превышала стоимость новостроек на 36%.
Для сравнения эксперт привел и другие финансовые показатели: за тот же период курс доллара вырос с 28,16 до 78,23 рубля (в 2,8 раза), а цена тройской унции золота — с 7 744 до 340 848 рублей (в 44 раза). Николаев отметил, что без учета дохода от аренды вложения в золото оказались более прибыльными.
Однако с учетом арендного дохода ситуация меняется. Если принимать среднегодовой доход на уровне 6% с капитализацией и рост цен на вторичное жилье в 17,1 раза за 25 лет, инвестиции в квартиры как арендный бизнес стали на 1,57 раза выгоднее, чем вложения в золото.
Расчеты аналитика основаны на собственном мониторинге, данных портала «Мир квартир» и статистике ЦИАН.