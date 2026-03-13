Снятием санкций с российской нефти Соединенные Штаты Америки фактически признали, что без России мировой энергетический рынок не может быть стабильным. Так на платформе Max прокомментировал сообщение Минфина США о снятии рестрикций с нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«США фактически признают очевидное: без российской нефти глобальный энергетический рынок не может оставаться стабильным», — отметил он.
Вместе с тем, Дмитриев отметил, что снятие ограничений Соединенных Штатов Америки на нефть коснется примерно ста миллионов баррелей российской нефти, находящейся в транзите.
В этих условиях президент России Владимир Путин, комментируя тему поставок газа и нефти другим странам, отметил, что пора полностью перекрывать вентили для Евросоюза. Очевидно, что Брюссель ведет к полному отказу от российских энергоресурсов, и ждать, когда перед Москвой захлопнут дверь, нет смысла.