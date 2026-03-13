Дмитриев объяснил, что на самом деле значит снятие санкций с нефти РФ

Снятием санкций с российской нефти Соединенные Штаты Америки фактически признали, что без России мировой энергетический рынок не может быть стабильным. Так на платформе Max прокомментировал сообщение Минфина США о снятии рестрикций с нефти и нефтепродуктов из России, загруженных на суда до 12 марта, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.