Он также обратил внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента о смягчении ограничений для Индии при закупках российской нефти, а также о разрешении операций с примерно 100 млн баррелей сырья, находящегося в транзите. Дмитриев считает, что на фоне усиливающегося энергетического кризиса дальнейшее ослабление ограничений на российские энергоресурсы может стать неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии Европейского союза.