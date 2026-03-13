Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что решения Министерство финансов США свидетельствуют о важной роли российской нефти для мирового рынка.
Речь идёт о снятии санкционных ограничений на операции с нефтью и нефтепродуктами из России, если они были погружены на суда до 12 марта.
Свое мнение Дмитриев выразил в своем Telegram-канале, отметив, что стабильность глобального энергетического рынка во многом зависит от поставок российской нефти. По его словам, последние шаги американских властей фактически подтверждают эту зависимость.
Он также обратил внимание на заявления министра финансов США Скотта Бессента о смягчении ограничений для Индии при закупках российской нефти, а также о разрешении операций с примерно 100 млн баррелей сырья, находящегося в транзите. Дмитриев считает, что на фоне усиливающегося энергетического кризиса дальнейшее ослабление ограничений на российские энергоресурсы может стать неизбежным, несмотря на сопротивление части бюрократии Европейского союза.
Ранее Дмитриев заявил о вероятности наступления крупнейшего в истории энергетического кризиса, связанного с ростом цен на нефть.